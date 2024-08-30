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00:33, 30 августа 2024Наука и техника

Стало известно о перерасходе средств на башню обслуживания SLS

Генинспектор: цена башни обслуживания ракеты SLS стала 2,7 миллиарда долларов

Фото: Kim Shiflett / Globallookpress.com

Стоимость строительства башни обслуживания лунной сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) версии Block 1B достигла 2,7 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на отчет офиса генерального инспектора НАСА сообщает издание ArsTechnica.

«Такая стоимость почти вдвое превышает финансирование, которое потребовалось для строительства крупнейшего сооружения в мире, [828-метрового небоскреба] Бурдж-Халифа, которое в семь раз выше», — говорится в публикации.

Согласно оценке НАСА, стоимость башни, строительство которой должно завершиться в 2027 году, составляет 1,7 миллиарда долларов. Американское космическое агентство планирует использовать объект для пусков в рамках лунной программы, начиная с миссии Artemis IV, реализация которой намечена на 2028 год.

Издание подчеркивает, что последнее вряд ли возможно, поскольку предполагает готовность башни обслуживания уже в ноябре 2026-го. «Если миссия Artemis IV будет использовать модернизированную версию ракеты SLS, она почти наверняка не будет запущена раньше середины 2029 года», — пишет ArsTechnica.

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Причиной перерасхода средств в отчете инспектора называется недооценка подрядчиком — компанией Bechtel — масштабов и сложности проекта.

Ранее издание сообщило, что сборка сверхтяжелой ракеты SLS, на которой в рамках миссии Artemis II планируется совершить пилотируемый облет Луны, отложена из-за неопределенности вокруг теплозащитного экрана космического корабля Orion.

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      Иван Потапов
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