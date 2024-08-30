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14:09, 30 августа 2024Россия

Стало известно о японском бойце Камикадзе в рядах спецназа «Ахмат»

В спецназе «Ахмат» рассказали, что в их рядах сражается с ВСУ японский боец

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

В спецназе «Ахмат» рассказали, что в их рядах сражается с Вооруженными силами Украины (ВСУ) японский боец с позывным Камикадзе. Об этом стало известно ТАСС в беседе с командиром одного из отрядов с позывным Каштан.

«У нас в отряде есть граждане других государств. В частности, представитель Японии, по духу — самурай. Работает качественно, мчится в бой, один из первых», — рассказал собеседник агентства, добавив, что он работает в составе группы на курском направлении.

Среди других иностранцев в отряде есть граждане Армении, Узбекистана и Белоруссии, которые пошли на специальную военную операцию (СВО) на Украине «по моральным убеждениям», а теперь получили российское гражданство.

Как рассказал изданию командир отряда, японский боец освоил несколько воинских специальностей и русский язык, хотя поначалу плохо понимал сослуживцев и пользовался переводчиком в смартфоне. Сейчас уже Камикадзе сдал экзамен по русскому языку и получил гражданство России, как и другие его зарубежные коллеги по «Ахмату».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что в спецназ «Ахмат» вступят три тысячи бывших бойцов частной военной компании «Вагнер», включая одного из командиров с позывным Ратибор.

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      Елена Торубарова
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