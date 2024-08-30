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07:33, 30 августа 2024Путешествия

Тревел-блогерша назвала способы заработка россиян на Бали

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала на индонезийском острове Бали и назвала способы заработка живущих там соотечественников. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Мама на море» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что за неделю на этом популярном курорте Азии она успела познакомиться с множеством «цифровых кочевников», которые снимают виллы и апартаменты в городе Убуд. По ее словам, большая часть живущих там людей занимаются инвестициями в криптовалюту. «Даже эзотерики и коучи на часть доходов покупают криптовалюту», — пояснила она.

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Второй вид заработка у живущих на Бали путешественников — коучинг. «Сюда я записала всех, кто либо активно обучает других людей, любо имеет какой-то инфопродукт и продает его через интернет», — рассказала россиянка.

Третья категория людей — кто официально трудоустроен, но имеет возможность не ходить в офис, а работать удаленно.

«Как ни странно, но ни одного фрилансера я так и не встретила. Видимо, Chat GPT уже выкосил большинство способов заработка, которые раньше были так популярны на фриланс-биржах», — предположила автор.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал на Бали и признался, что не хотел бы возвращаться на этот индонезийский курорт. Он пожаловался, что в этом месте каждый стремится примерить образ успешного бизнесмена и просветленного.

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      Алина Черненко
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