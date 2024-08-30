Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:10, 30 августа 2024Силовые структуры

Удар ножом в сердце получила участница конкурса красоты в Петербурге

Участницу конкурса красоты из Таганрога зарезали в Петербурге

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Петербурге за дворцом культуры «Невский» нашли 33-летнюю уроженку Таганрога с ножевыми ранениями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тело находилось рядом с заброшенным зданием на проспекте Обуховской Обороны. Преступник нанес женщине точный удар в сердце. Следователи возбудили уголовное дело.

Потерпевшая в 2020 году участвовала в конкурсе красоты «Ты уникальная», пишет 161.ru. Потом она приехала в Петербург с мечтой о карьере в модельном бизнесе, но карьера не сложилась. Женщина продавала ювелирные украшения и развивала собственный бренд.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ

      Врач раскрыла способ снизить риск инфаркта в два раза

      Минобороны показало кадры уничтожения истребителями бойцов ВСУ в Курской области

      Назначен врио командующего Воздушными силами ВСУ

      На Западе рассказали о необходимости украинских военных прятаться в Курской области

      Зеленский прокомментировал решение уволить командующего Воздушными силами ВСУ

      Юлия Савичева отдохнула в купальнике у бассейна

      Российского военного осудили на 5,5 года за временное уклонение от службы

      В ВСУ пожаловались на ситуацию на покровском направлении

      В США захотели пересадить солдат на мотопарапланы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше