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16:33, 30 августа 2024Мир

В Германии припарковали советский истребитель

Bild: на парковке в Германии обнаружили советский истребитель МиГ-21УМ

Фото: Reuters

На парковке среди подержанных автомобилей в немецком городе Штендаль был обнаружен советский истребитель. Об этом сообщает BILD.

По данным издания, припаркованный самолет оказался учебным истребителем МиГ-21УМ, который был создан в СССР и поставлен на вооружение в ГДР в 1971 году. Всего в республике было размещено 39 подобных самолетов.

В публикации сообщается, что после объединения Германии в 1990 году учебный истребитель был поставлен на вооружение Военно-воздушных сил (ВВС) ФРГ, но был вскоре признан устаревшим и списан. Затем МиГ-21УМ на протяжении некоторого времени выставлялся в музее, после чего было принято решение переместить его на аэродром Штендаль-Борстель.

Затем два списанных советских истребителя были приобретены буксировщиком Фредом Фрейтагом за символическую сумму. Один из них был выставлен на крыше предприятия буксировщика, а второй был размещен во дворе у друга Фрейтага, который торгует подержанными автомобилями. С тех пор на списанные машины успели посмотреть пилоты из разных стран, в том числе из США и государств бывшего СССР. По данным издания, 58-летний буксировщик не намерен продавать истребители.

В апреле издание The National Interest сообщило, что истребитель МиГ-21 пользовался уважением в конфликтах из-за его простоты и эффективности.

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      Елизавета Мытарева
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