В ЛНР рассказали о продвижении ВС России под Купянском

Марочко: ВС России продвинулись в районе Синьковки на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Синьковки и других населенных пунктов на купянском направлении. Об этом ТАСС заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко рассказал о продвижении ВС России под Купянском и отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его информации, 29 августа в ходе активных боев российские военные смогли продвинуться в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Розовка.

«Следует отметить, что в данных районах сложный рельеф местности и преобладают стратегические высоты», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что преимущество на местности не помогло ВСУ удержать позиции.

Ранее Марочко сообщил об отступлении ВСУ с передовых позиций на северо-востоке от Купянска. По его словам, украинские подразделения перемещаются ближе к городу.