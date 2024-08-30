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08:18, 30 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о продвижении ВС России под Купянском

Марочко: ВС России продвинулись в районе Синьковки на купянском направлении

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Синьковки и других населенных пунктов на купянском направлении. Об этом ТАСС заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко рассказал о продвижении ВС России под Купянском и отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его информации, 29 августа в ходе активных боев российские военные смогли продвинуться в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Розовка.

«Следует отметить, что в данных районах сложный рельеф местности и преобладают стратегические высоты», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что преимущество на местности не помогло ВСУ удержать позиции.

Ранее Марочко сообщил об отступлении ВСУ с передовых позиций на северо-востоке от Купянска. По его словам, украинские подразделения перемещаются ближе к городу.

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      Алевтина Запольская
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