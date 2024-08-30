В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ к Купянску

Марочко заявил об отступлении ВСУ с позиций на северо-востоке от Купянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска на вторую и третью линии обороны, заявил РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские подразделения перемещаются ближе к городу. Марочко добавил, что на некоторых участках противник отходит налегке, оставляя на позициях оружие и боекомплект.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР из-за провала восполнения потерь и напряженности на фронте. По его словам, на Сватовско-Кременском участке у военных ВСУ отмечается тенденция к увеличению некомплекта в подразделениях.

Он также допустил, что Вооруженные силы (ВС) России полностью возьмут под контроль ЛНР к концу года. Как утверждает эксперт, российские подразделения в основном сосредоточены на удержании ранее занимаемых позиций.