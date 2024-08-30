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16:13, 30 августа 2024Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части ДНР раскритиковали Зеленского

AFP: жители подконтрольной ВСУ части ДНР раскритиковали Зеленского

Фото: Hollie Adams / Reuters

Жители подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР) в разговоре с изданием Agence France-Presse (AFP) раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

«Мы ожидали, что у него будет очень профессиональная команда, но наши ожидания не оправдались. Коррупция, безответственность властей и слабые законы нас добивают. Люди утратили веру», — приводит издание слова местной жительницы.

В агентстве также рассказали, что люди винят Зеленского в неисполнении обещания о прекращении конфликта на востоке Украины, которое он дал во время предвыборной кампании пять лет назад.

Ранее заявление Зеленского о плане по победе над Россией прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Зеленский ассоциируется у меня совсем с другим "планом", связанным с наркотиками», — сказал он.

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      Глеб Палехов
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