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14:42, 30 августа 2024Экономика

В России отреагировали на выдвинутое Украиной условие продления транзита газа в Европу

Депутат Чепа назвал игрой заявление Киева о транзите газа в Европу

Фото: Anton Kavashkin / Russian Look / Globallookpress.com

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на выдвинутое Киевом условие продления транзита газа в Европу. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал игрой заявление Украины о ее готовности осуществлять энергопоставки в Европу только в случае их нероссийского происхождения.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев с 1 января 2025 года не продлит транзит российского газа в Европу, но готов осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию РФ. По его словам, речь может идти о «газе, который будет идти из среднеазиатских стран».

«Это игры, потому что Украина от российского газа все равно никуда не денется, реверс газа из Словакии или других мест, все равно они ждут российский газ и будут его получать», — отметил Чепа.

В начале недели украинские власти в очередной раз высказались о том, что договор с российским «Газпромом» продлен не будет. По словам Зеленского, «на этом поставлена точка». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявления, указал на имеющиеся у России альтернативные маршруты поставок в Европу.

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По мнению аналитиков, в ЕС по-прежнему не готовы к полному прекращению Украиной транзита газа, поскольку поставки российского топлива были гарантией на случай суровой зимы.

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