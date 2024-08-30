Офицер Дэвис: слова Зеленского о необходимости ВСУ 100 истребителей F-16 нелепы

Слова Владимира Зеленского о необходимости поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 100 истребителей F-16 являются нелепыми, особенно на фоне крушения одного из таких самолетов. Об этом на своем YouTube-канале заявил офицер Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

«Зеленский утверждает, что им необходимо в общей сложности 100 [истребителей], но где они возьмут пилотов — никто не знает, особенно если это [крушение] было ошибкой вашего лучшего пилота. Что тогда говорить об остальных?», — задался вопросом эксперт.

Офицер подчеркнул, что попытка пересадить украинских пилотов с советских самолетов на западные уже провалилась. Дэвис добавил, что даже самих американцев обучают пилотированию не менее двух лет.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что переданные Киеву F-16 являются «поддержанными» и использовались на протяжении нескольких десятилетий. В связи с этим надежды Киева на обеспечение преимущества ВСУ за счет этих самолетов потерпели неудачу.