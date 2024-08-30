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04:22, 30 августа 2024Мир

В США встревожились после заявления Путина по Украине

Полковник Макгрегор: украинский конфликт закончится на устраивающих РФ условиях

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Россия не станет вести переговоры с Соединенными Штатами Америки и Киевом после авантюры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, считает отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive, что украинский конфликт закончится на условиях, устраивающих Москву.

«Главная новость, которую никак не хотят понять в Вашингтоне, заключается в том, что у России больше нет желания договариваться с нами. Это конец, все кончено», — высказался эксперт.

Как утверждает Макгрегор, президент России Владимир Путин «понял, что на Западе нет людей, с которыми можно рационально вести переговоры».

Ранее глава России заявил в ходе совещания по ситуации в Курской области, что с атакующим мирное население Киевом не о чем говорить. Кроме того, по мнению Путина, Украина стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада.

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      Маргарита Пименова
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