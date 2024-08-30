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12:06, 30 августа 2024Наука и техника

Военный эксперт рассказал о защите российской техники от дронов сетями и «мангалами»

Военный эксперт Дандыкин: технику РФ защищают от БПЛА мангалами, сетями и РЭБ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В защите российской техники от дронов противника эффективны оказались маскировочные сети, в который застревают беспилотные аппараты, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Есть "мангалы" (конструкции, устанавливаемые на крыше танка, которые не дают гранатам залетать внутрь машины и вредить экипажу — прим. «Ленты.ру»), они хорошо себя зарекомендовали, противник их перенял. Также отлично работают маскировочные сети, которые плетут в большом количестве — дроны в них застревают, и это спасает», — сказал военный эксперт.

Также, по его словам, на боевых машинах устанавливают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые регулярно модернизируются, меняются частоты. Кроме того, для защиты от беспилотников широко применяются различные системы маскировки техники — особенно это актуально для танков и артиллерии, которые стреляют из засады.

«Есть два способа защиты: активная — РЭБ, пассивная — "мангалы", маскировка. Еще есть антидроновые ружья и простые дробовики — с учетом невысокой скорости беспилотников, они тоже очень эффективны», — добавил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» (госкорпорация «Ростех») поставил в войска партию боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М с дополнительной защитой. Она обеспечивает прикрытие техники от ударов дронами и повышает защищенность бортовых проекций от кумулятивных боеприпасов.

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      Варвара Кошечкина
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