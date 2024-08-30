Выросло число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле

Число жертв обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 11

Число жертв обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, произошедшего 1 августа, выросло до 11. Об этом сообщил неназванный представитель администрации города, его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей при обрушении девочки.

Прежде сообщалось о 10 жертвах трагедии. В доме рухнули два подъезда, были повреждены 25 квартир.

Ранее стало известно, что после взрыва в нижнетагильской пятиэтажке задержали мастера-газовика и двух слесарей, которые 24 июня проводили последнее перед происшествием техническое обслуживание дома.