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09:22, 30 августа 2024Россия

Выросло число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле

Число жертв обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 11

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число жертв обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, произошедшего 1 августа, выросло до 11. Об этом сообщил неназванный представитель администрации города, его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей при обрушении девочки.

Прежде сообщалось о 10 жертвах трагедии. В доме рухнули два подъезда, были повреждены 25 квартир.

Ранее стало известно, что после взрыва в нижнетагильской пятиэтажке задержали мастера-газовика и двух слесарей, которые 24 июня проводили последнее перед происшествием техническое обслуживание дома.

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      Марк Леонов
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