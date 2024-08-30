37-летняя певица Юлия Савичева отдохнула в купальнике у бассейна в Турции

Российская эстрадная певица Юлия Савичева снялась в откровенном наряде во время поездки в Турцию с концертами. Кадры она опубликовала в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Участница «Фабрики звезд — 2» и «Евровидения-2004» продемонстрировала фото, на которых отдыхает в отеле у бассейна. Так, 37-летняя артистка предстала перед камерой в слитном черном купальнике, позируя вполоборота.

Фото: @yuliasavicheva

Подписчики оценили внешность звезды в комментариях. «Красивая фигура», «Сексуальная, ноги супер!», «Стройняшка», — восхитились поклонники.

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