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20:24, 30 августа 2024Ценности

Юлия Савичева отдохнула в купальнике у бассейна

37-летняя певица Юлия Савичева отдохнула в купальнике у бассейна в Турции

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российская эстрадная певица Юлия Савичева снялась в откровенном наряде во время поездки в Турцию с концертами. Кадры она опубликовала в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Участница «Фабрики звезд — 2» и «Евровидения-2004» продемонстрировала фото, на которых отдыхает в отеле у бассейна. Так, 37-летняя артистка предстала перед камерой в слитном черном купальнике, позируя вполоборота.

Фото: @yuliasavicheva

Подписчики оценили внешность звезды в комментариях. «Красивая фигура», «Сексуальная, ноги супер!», «Стройняшка», — восхитились поклонники.

Ранее российская журналистка и светская обозревательница Божена Рынска оценила внешность певицы Алсу на новом фото фразой «буфера в районе талии».

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      Карина Черных
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