Звезда «Дома-2» развеяла популярный миф о проекте

Звезда «Дома-2» Солнце заявила, что проект не обеспечит участникам карьеру

Звезда известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Солнце (настоящая фамилия — Николаева) развеяла популярный миф о передаче. Об этом она высказалась в выпуске проекта «Как это было» журналистки и телеведущей Яны Чуриковой, их разговор доступен на YouTube.

«Спустя несколько лет нахождения в звездном статусе [на "Доме-2"] ты начинаешь (...) понимать, что, наверно, дальше будет какая-то сказочная жизнь, тебя куда-то обязательно пригласят», — порассуждала Николаева. По ее словам, на самом деле проект не обеспечит участникам построение успешной карьеры.

При этом бывший продюсер программы Алексей Михайловский заявил, что всегда был откровенен с участниками «Дома-2» в этом вопросе. «Самое интересное, когда ты им честно говоришь: "Это не так, вы там ***** [нафиг] никому не нужны, вы здесь только нужны". Они все время [отвечали]: "Нет, ты нам нарочно говоришь, чтобы мы тут с тобой сидели и никуда не ушли"», — рассказал он.

Ранее участница «Дома-2» Анастасия Дашко, получившая наказание в виде лишения свободы, рассказала о жизни в тюрьме. Она заявила, что, не желая отставать от жизни, в заключении читала книги.