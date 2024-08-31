Дело возбудили после аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии

СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета в Северной Осетии

В Северной Осетии возбудили уголовное дело после аварийной посадки самолета Ан-2. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна») УК РФ. Следствие установило, что 31 августа самолет АН-2 произвел жесткую посадку после того, как выполнил плановое упражнение и произвел выброску шести парашютистов в горах Пригородного района Северной Осетии. Во время взлета на борту было 13 человек, из которых двое — дети.

В результате аварийной посадки пострадали трое взрослых и несовершеннолетний. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

О жесткой посадке Ан-2 на юге России стало известно ранее, 31 августа. По данным МЧС России, пострадали семь человек.