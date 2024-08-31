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17:07, 31 августа 2024Россия

Названо количество пострадавших в результате жесткой посадки Ан-2

Семь человек пострадали в результате жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Уточняется, что Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек, во время полета восемь парашютистов десантировались.

Сотрудники МЧС часть пути к самолету преодолевали пешком из-за труднодоступной местности.

Ранее Mash сообщил, что на борту Ан-2 находились дети, больные коклюшем. Отмечалось, что на Северном Кавказе местные жители часто платят пилотам за возможность немного «покатать» больных детей. По их мнению, это помогает избавиться от коклюша.

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      Варвара Кошечкина
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