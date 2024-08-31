Названо количество пострадавших в результате жесткой посадки Ан-2

Семь человек пострадали в результате жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Уточняется, что Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек, во время полета восемь парашютистов десантировались.

Сотрудники МЧС часть пути к самолету преодолевали пешком из-за труднодоступной местности.

Ранее Mash сообщил, что на борту Ан-2 находились дети, больные коклюшем. Отмечалось, что на Северном Кавказе местные жители часто платят пилотам за возможность немного «покатать» больных детей. По их мнению, это помогает избавиться от коклюша.