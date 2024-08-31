Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги

Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги.

«Взрыв в городе. Будьте осторожны», — написал городской глава, не приводя иных подробностей.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в пригороде Харькова продолжается осмотр повреждений на месте ударов. По его словам, информация о пострадавших не поступала.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне в Харькове произошла серия взрывов. Минимум три взрыва прогремели в городе около 15:18 30 августа. Четвертый взрыв прогремел в 15:27. Часть районов города после взрывов осталась без света.

