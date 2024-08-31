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03:38, 31 августа 2024Россия

В Минобороны раскрыли подвиг неделю не допускавшего прорыв ВСУ командира

МО России: командир роты Барс-16 ВС РФ Дюдюкин неделю не допускал прорыв ВСУ

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Командир роты Барс-16 ВС России Васислий Дюдюкин совершил повдиг, не допустив прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зонах боевого соприкосновения вблизи одного из освобожденных населенных пунктов. Ему удавалось неделю сдерживать протикника, рассказали в Минобороны, передает ТАСС.

Оказавшись на позиции, командир оценил условия местности, наиболее вероятные сценариии наступления ВСУ на группу, организовал эшелонированную оборону участка.

В итоге подразделения ВСУ, пользуясь численным превосходством, неоднократно стремились прорвать российскую оборону, однако, отметили в оборонном ведомстве, отличительные качества Дюдюкина позволили под руководством последнего нанести значительный урон по живой силе, в результате враг утратил свое преимущество и отступил. В течение недели вся рота отражала атаки ВСУ и смогла удержать занимаемые рубежи до прибытия российских резервов.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения истребителями бойцов и техники ВСУ в Курской области. На видео, в частности, показано пилотирование российских истребителей, а затем точечный сброс авиабомб по скоплению украинских формирований.

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      Александра Синицына
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