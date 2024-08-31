МВД раскрыло число получивших убежище в РФ граждан недружественных стран

МВД: более 400 граждан недружественных стран получили убежище в РФ

Более 400 граждан недружественных стран, разделяющие духовные и культурные ценности, получили убежище в РФ. Об этом говорится на сайте МВД России.

«МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей Российской Федерации и обратившимся за защитой на территории Российской Федерации. В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам. Большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады», — сообщили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству предложить меры по возвращению в Россию соотечественников. Речь шла о дополнительных мерах по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств.