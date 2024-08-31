На Украине заявили о беспрецедентном продвижении России к Красноармейску

The Daily Telegraph: Россия очень быстро продвигается к Красноармейску в ДНР

Вооруженные силы России в последние дни очень быстро продвигаются к контролируемому Украиной Красноармейску (украинское название — Покровск) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на командира украинского подразделения.

«Я никогда не видел такой скорости [продвижения российских войск]. Это очень быстро», — рассказал он, объяснив беспрецедентный характер продвижения проблемами в украинской армии.

По словам командира, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент испытывают недостаток в артиллерии и боеприпасах, а также беспилотниках и людских резервах. В результате ситуация для ВСУ под Красноармейском очень трудная, и в ближайшее время можно ожидать прорыва российских войск по трассе, ведущей к этому городу.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о взятии под контроль населенного пункта Кирово в ДНР. Операцию осуществили подразделения группировки войск «Центр».