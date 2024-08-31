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13:50, 31 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе предрекли Украине проблемы из-за атаки на Курскую область

WP: провал в Курской области обернется для Украины потерей солдат и территорий

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Провал операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области обернется для Киева потерей большого количества солдат, западной техники и территорий. Проблемы из-за атаки ВСУ предрекла газета The Washington Post (WP).

«Если дерзкий план главкома ВСУ Александра Сырского провалится, Украина может потерять многих хорошо обученных солдат и значительную часть иностранного вооружения, размещенного в Курске, а также земли на востоке своей территории, где российские войска, значительно превосходящие по численности украинские, продолжают изнурительное наступление на ключевой транзитный узел Покровск», — говорится в материале.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что обстановка для Вооруженных сил Украины на востоке страны стала очень тяжелой. По его словам, солдаты ВСУ вынуждены покидать важные позиции украинской линии обороны из-за наступления российских сил.

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      Виктория Кондратьева
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