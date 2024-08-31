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18:01, 31 августа 2024Мир

Охлаждение отношений России и Сербии объяснили

Политолог Топорнин: охлаждение отношений России и Сербии связано с давлением ЕС

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Охлаждение отношений России и Сербии связано с давлением Евросоюза на Белград, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о нынешнем взаимодействии стран.

«Тут есть разные причины. Сказывается политическое давление на Сербию со стороны Евросоюза. Мы не должны забывать, что Сербия — это кандидат на вступление в Европейский союз, это официальная позиция Белграда, [президент Сербии Александр] Вучич много раз об этом говорил. Получается так, что эта позиция вступает в некое противоречие с развитием контактов с Россией, потому что ЕС просит Сербию эти контакты ограничивать и, более того, намекает на то, что надо бы присоединиться к европейским санкциям, чего Сербия пока не сделала и, судя по всему, пока не намеревается делать», — объяснил политолог.

По мнению Николая Топорнина, на нынешнее состояние отношений Москвы и Белграда влияют сразу несколько факторов.

Это все обусловлено нынешней политической ситуацией, нынешней ситуацией на фронте военных действий, нынешним подходом к усилению санкционного давления на Россию со стороны стран Запада

Николай Топорнинполитолог

«Сербия — маленькая страна, у нее ограничены ресурсы и приходится лавировать, чтобы пытаться со всеми поддерживать рациональные отношения. Видимо, такая позиция приводит к тому, что сказывается на интенсивности политического и дипломатического диалога с Москвой, что выливается в то, что контакты между руководителями стран стали намного реже, чем были до этого», — заключил он.

Вучич заявил, что не общался с президентом России Владимиром Путиным с начала конфликта на территории Украины. «Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как война началась», — сказал политик.

По его словам, для Сербии не существует двух сторон в этом противостоянии. «Мы — на европейском пути. Да, у нас хорошие традиционные связи, и мы не скрываем этого и не стыдимся этого, с Россией. Это всегда было между сербами и русскими», — добавил лидер балканской страны.

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