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14:58, 31 августа 2024Мир

Вучич объяснил отстутствие контактов с Путиным с начала конфликта на Украине

Вучич признался, что не разговаривал с Путиным с начала конфликта на Украине
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

С начала конфликта на Украине Белград не был в диалоге с президентом России Владимиром Путиным, контактов на уровне первых лиц не велось. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич. Слова президента передает РИА Новости.

«Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как война началась», — признался он.

Вучич подчеркнул, что для сербского народа «никаких двух сторон» в украинском конфликте не существует. «Мы — на европейском пути. Да, у нас хорошие традиционные связи, и мы не скрываем этого и не стыдимся этого, с Россией. Это всегда было между сербами и русскими», — объяснил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Сербии купить французские истребители Rafale является ее свободным выбором.

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      Глеб Бажуткин
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