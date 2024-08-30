В Кремле прокомментировали покупку Сербией истребителей у Франции

Песков: решение купить у Франции истребители Rafale — свободный выбор Сербии

Решение Сербии купить французские истребители Rafale является ее свободным выбором. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Покупка у Франции истребителей — это свободный выбор наших сербских друзей», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что каждое государство руководствуется «исключительно своими экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений».

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград приобрел 12 французских истребителей Rafale за 2,7 миллиарда евро. По его словам, в распоряжении у Сербии впервые будут самолеты западного производства. Глава государства отметил, что сейчас приобреcти истребители российского производства невозможно из-за санкций.