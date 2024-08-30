Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:44, 30 августа 2024Мир

В Кремле прокомментировали покупку Сербией истребителей у Франции

Песков: решение купить у Франции истребители Rafale — свободный выбор Сербии

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Решение Сербии купить французские истребители Rafale является ее свободным выбором. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Покупка у Франции истребителей — это свободный выбор наших сербских друзей», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что каждое государство руководствуется «исключительно своими экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений».

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград приобрел 12 французских истребителей Rafale за 2,7 миллиарда евро. По его словам, в распоряжении у Сербии впервые будут самолеты западного производства. Глава государства отметил, что сейчас приобреcти истребители российского производства невозможно из-за санкций.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Украина назвала условие продления транзита газа в Европу

      СК России возбудил дело по факту смерти пациента частной клиники

      Стало известно о расправах ВСУ с мирными жителями в Курской области

      Алессандра Амбросио снялась обнаженной для журнала

      В России проведут эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на границе

      Песков назвал теплыми отношения Путина и Лукашенко

      Рыбаки поймали рекордного озерного осетра весом 57 килограммов

      Сотрудник российского предприятия присвоил премии подчиненных и был арестован

      Между Россией и Китаем зависли платежи на десятки миллиардов юаней

      В Кремле прокомментировали покупку Сербией истребителей у Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше