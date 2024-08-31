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18:08, 31 августа 2024Экономика

Рубль назвали одной из самых недооцененных валют в мире

РИА: курс российской валюты должен составлять около 27 рублей за доллар

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире — его курс должен составлять около 27 рублей за доллар, сообщает РИА Новости.

Агентство составило рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора, состоящего из бургера, картофеля фри и стакана колы. Самый дешевый набор оказался в России, самый дорогой — в Израиле. На основе этой информации РИА Новости рассчитало курс валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.

Согласно подсчету, сейчас курс рубля по паритету покупательной способности в 3,4 раза ниже курса и составляет 26,7 рубля за доллар. Такая же ситуация наблюдалась в 2023 году — тогда курс рубля по паритету покупательной способности был в три раза ниже — 32,07 рубля за доллар.

Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил, что рубль стоит меньше курса по нескольким причинам. «На курс рубля влияют торговый баланс страны на основе экспорта и импорта, динамика денежной массы, геополитическая риск-премия и инфраструктурные барьеры», — сказал он.

Самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик мира оказался израильский шекель — его курс, как пишет РИА Новости, завышен на 36 процентов. В число переоцененных валют также вошли датская и норвежская кроны: их курсы оказались выше текущего на 29 и 13 процентов соответственно.

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