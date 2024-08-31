Стало известно необходимое количество судов для развития Севморпути

«Известия»: для развития Севморпути потребуется еще около ста судов к 2030 году

К 2030 году нужно будет дополнительно построить до ста судов ледового класса для грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП). Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Главное управление СМП.

По данным издания, для развития транспортировки также рассматривается возможность использования судов, не обладающих ледовым классовым сертификатом.

В августе 20220-го правительство России утвердило стратегию развития СМП до 2035 года. Предполагается, что объем грузопотока на маршруте должен достичь 80 миллионов тонн к 2024 году, 150 миллионов тонн к 2030 году и 220 миллионов тонн к 2035 году.

Уточняется, что Севморпуть занимает ключевую роль в развитии международных связей России. Он предоставляет российским производителям доступ к рынкам Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона — это позволяет существенно снизить затраты времени и ресурсов на транзитные грузовые перевозки между странами Азии и Европы в Северном полушарии.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российско-китайское взаимодействие в Арктике создает атмосферу стабильности и предсказуемости в регионе.