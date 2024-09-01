Минобороны рассказало о сбившем три ракеты ATACMS майоре ВС России

Минобороны рассказало о майоре ВС РФ Уелине, который сбил три ракеты ATACMS

Расчет зенитного ракетного дивизиона под командованием майора Вооруженных сил (ВС) РФ Сергея Уелина во время отражения украинской воздушной атаки сбил три оперативно-тактические ракеты ATACMS, рассказали в Минобороны РФ. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, расчет обнаружил неопознанную цель, движущуюся в направлении охраняемого объекта.

«Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов и классифицировав воздушную цель как чужую, выждав момент входа вражеского летательного аппарата в зону поражения, Сергей произвел захват цели», — отметили в министерстве.

Затем военный уничтожил три ракеты ATACMS.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.