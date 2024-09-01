Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:32, 1 сентября 2024Бывший СССР

Минобороны рассказало о сбившем три ракеты ATACMS майоре ВС России

Минобороны рассказало о майоре ВС РФ Уелине, который сбил три ракеты ATACMS

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Расчет зенитного ракетного дивизиона под командованием майора Вооруженных сил (ВС) РФ Сергея Уелина во время отражения украинской воздушной атаки сбил три оперативно-тактические ракеты ATACMS, рассказали в Минобороны РФ. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, расчет обнаружил неопознанную цель, движущуюся в направлении охраняемого объекта.

«Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов и классифицировав воздушную цель как чужую, выждав момент входа вражеского летательного аппарата в зону поражения, Сергей произвел захват цели», — отметили в министерстве.

Затем военный уничтожил три ракеты ATACMS.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Свою территорию ни с кем не обсуждаем». Лавров высказался о переговорах с Киевом, атаке ВСУ под Курском и роли Запада

      Минобороны рассказало о сбившем три ракеты ATACMS майоре ВС России

      Система ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник

      Украинский беспилотник нейтрализовали еще над одним российским регионом

      В российском регионе уничтожили 12 беспилотников за час

      В России ограничили продажи одного вида контрацепции

      Лавров заявил о нежелании Ирана поддаваться на провокации

      Три ребенка погибли при пожаре в Подмосковье

      Приговоренный к расстрелу террористами в Беслане заложник выжил благодаря случайности

      В МЧС рассказали сложном поиске пропавшего вертолета из-за тумана и дождя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше