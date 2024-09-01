Минобороны рассказало о сбившем три ракеты ATACMS майоре ВС России

Расчет зенитного ракетного дивизиона под командованием майора Вооруженных сил (ВС) РФ Сергея Уелина во время отражения украинской воздушной атаки сбил три оперативно-тактические ракеты ATACMS, рассказали в Минобороны РФ. Об этом пишет ТАСС.
Как отметили в ведомстве, расчет обнаружил неопознанную цель, движущуюся в направлении охраняемого объекта.
«Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов и классифицировав воздушную цель как чужую, выждав момент входа вражеского летательного аппарата в зону поражения, Сергей произвел захват цели», — отметили в министерстве.
Затем военный уничтожил три ракеты ATACMS.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.