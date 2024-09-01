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16:38, 1 сентября 2024Мир

Берлин и Париж попытались склонить к прекращению огня на Украине

Общественники призвали Берлин и Париж выступить за прекращение огня на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Германии общественники призвали Берлин и Париж выступить за прекращение огня на Украине. Открытое письмо было опубликовано в газете Berliner Zeitung, его фрагменты приводит РИА Новости.

В своем обращении они потребовали «сложить оружие». «Мы призываем правительство Федеративной Республики [Германия], Францию ​​и европейских партнеров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами. Целью должно быть прекращение огня, а затем мирные переговоры без каких-либо предварительных условий», — говорится в сообщении Gruppe Neubeginn.

Немецкие общественники также указали на то, что опасность «ядерной пропасти» увеличивается с каждым днем. Отмечается, что под заявлением свои подписи оставили 28 человек.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день отношения России и США находятся в низшей точке.

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