На Западе допустили окружение ВСУ в двух городах

The Telegraph: Россия создает угрозу окружения для ВСУ в Торецке и Курахово

Успехи российской армии на красноармейском направлении создают угрозу окружения для частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Торецке и Курахово. Об этом написала британская газета The Telegraph.

«Эти маневры грозят окружением для больших участков украинского фронта к северу от Красноармейска, в районе Торецка, и к югу, в районе Курахово», — допустило издание.

Кроме того, взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) даст России возможность в будущем освободить значительную часть Донецкой народной республики (ДНР) и совершить атаку в направлении Днепропетровска.

31 августа Вооруженные силы России осуществили прорыв обороны ВСУ под Красноармейском. Основная часть населенных пунктов рядом с городом не была подготовлена к обороне.