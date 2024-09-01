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05:39, 1 сентября 2024Интернет и СМИ

На Западе допустили окружение ВСУ в двух городах

The Telegraph: Россия создает угрозу окружения для ВСУ в Торецке и Курахово

Фото: Unsplash

Успехи российской армии на красноармейском направлении создают угрозу окружения для частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Торецке и Курахово. Об этом написала британская газета The Telegraph.

«Эти маневры грозят окружением для больших участков украинского фронта к северу от Красноармейска, в районе Торецка, и к югу, в районе Курахово», — допустило издание.

Кроме того, взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) даст России возможность в будущем освободить значительную часть Донецкой народной республики (ДНР) и совершить атаку в направлении Днепропетровска.

31 августа Вооруженные силы России осуществили прорыв обороны ВСУ под Красноармейском. Основная часть населенных пунктов рядом с городом не была подготовлена к обороне.

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      Марина Совина
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