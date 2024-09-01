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03:47, 1 сентября 2024Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл последствия атаки на Курскую область для Зеленского

Дубинский: обвал фронта в ДНР откроет ВС РФ дорогу к Днепропетровской области

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале раскрыл последствия атаки на Курскую область для президента Украины Владимира Зеленского.

По его мнению, если эта операция задумывалась для отвлечения российских войск с Донбасса, то результата добиться не удалось. Получилось достичь заголовков в иностранной прессе, однако медийного «успеха», оплаченного жизнями людей, хватило на месяц, добавил парламентарий.

«За плюс четыре процента рейтинга среди украинских обывателей, которые до сих пор не поняли, зачем эта война, и какую цель в ней преследует Зеленский — заплачена уже слишком высокая цена, а обвал фронта в сторону Днепропетровской области станет катастрофической ценой за лайки», — написал Дубинский.

Он добавил, что решения такого рода направлены на удовлетворение амбиций одного человека за счет страны, а украинская власть уже находится в агонии.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что обстановка для Вооруженных сил Украины на востоке страны стала очень тяжелой. По его словам, солдаты ВСУ вынуждены покидать важные позиции украинской линии обороны из-за наступления российских сил.

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      Марина Совина
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