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12:17, 1 сентября 2024Россия

Опубликованы кадры возгорания на МНПЗ в Капотне после удара беспилотника

Mash выложил видео возгорания на МНПЗ в Капотне после падения БПЛА

Кадр: Telegram-канал Mash

Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне после падения беспилотника попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению, сбитый украинский беспилотник упал и повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. На месте для ликвидации последствий работали пожарные.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбитый беспилотник повредил отдельно стоящее помещение МНПЗ. До этого городской глава заявил о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной беспилотник в Раменском городском округе. Число ликвидированных БПЛА достигло десяти.

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      Варвара Кошечкина
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