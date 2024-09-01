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06:35, 1 сентября 2024Силовые структуры

Стали известны детали про отца нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Отец фигуранта дела о теракте в «Крокусе» переехал в Москву еще в 2023 году

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Отец одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» Хусейна Хамидова Расул за год до теракта переехал из Екатеринбурга в Москву, рассказала владелица квартиры, которую снимал мужчина. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, он как минимум с 2017 года жил в Артемовском городском округе и Екатеринбурге в Свердловской области. Арендодатель отметила, что однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка снимал отец 27-летнего Хусейна вместе с женой за 12 тысяч рублей в месяц. Весной 2023 года он съехал, заявив, что переезжает в Москву.

«Платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии», — уточнила владелица квартиры.

Ранее стало известно, что Хамидов уехал из Таджикистана в Россию с родителями 12 лет назад, у него есть российское гражданство.

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      Марина Совина
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