Стали известны детали про отца нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Отец фигуранта дела о теракте в «Крокусе» переехал в Москву еще в 2023 году

Отец одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» Хусейна Хамидова Расул за год до теракта переехал из Екатеринбурга в Москву, рассказала владелица квартиры, которую снимал мужчина. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, он как минимум с 2017 года жил в Артемовском городском округе и Екатеринбурге в Свердловской области. Арендодатель отметила, что однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка снимал отец 27-летнего Хусейна вместе с женой за 12 тысяч рублей в месяц. Весной 2023 года он съехал, заявив, что переезжает в Москву.

«Платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии», — уточнила владелица квартиры.

Ранее стало известно, что Хамидов уехал из Таджикистана в Россию с родителями 12 лет назад, у него есть российское гражданство.