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12:14, 1 сентября 2024Россия

Минобороны России сообщило об освобождении поселков Птичье и Выемка в ДНР

Минобороны: российские войска освободили поселки Птичье и Выемка в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска освободили поселки Птичье и Выемка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщали журналистам в Министерстве обороны России.

В заявлении военного ведомства отмечается, что Вооруженные силы России продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Также сообщается о нанесении поражения в ДНР формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово.

Кроме того, российские воска отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ, нацгвардии и национальной полиции Украины.

Ранее было опубликовано видео уничтожения огромной колонны ВСУ в Сумской области. Уточнялось, что около 20:00 31 августа колонна, растянувшаяся на 600 метров, была разбита массированными ударами на марше в пяти километрах южнее населенного пункта Верхняя Сыроватка.

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      Игорь Дмитров
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