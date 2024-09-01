На Камчатке нашли обломки пропавшего Ми-8. Что стало причиной крушения и что известно о находившихся на борту?

Обнаружены обломки Ми-8 на Камчатке, на место крушения направили борт МЧС

На Камчатке нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8. Обломки обнаружили в 900 метрах от того места, где экипаж последний раз выходил на связь.

Обломки Ми-8Т обнаружены у горного массива вулкана Вачкажец. Зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский рассказал Shot, что со всеми родственниками туристов, летевших на Ми-8Т, работают психологи. У компании-владельца «Витязь-Аэро» изъяли все необходимые документы. К месту крушения Ми-8 направлено дополнительное воздушное судно МЧС, продолжается наземная операция, заявил глава региона Владимир Солодов.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Названа возможная причина крушения

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, вертолет врезался в сопку. Telegram-канал Shot со ссылкой на свои данные также уточняет, что вертолет, предварительно, задел скалу, после чего произошло крушение.

Между тем в штабе по ликвидации последствий катастрофы сообщили «Интерфаксу», что спровоцировать крушение Ми-8 могла ошибка пилотирования в условиях тумана.

В качестве приоритетной версии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон штаб по ликвидации последствий катастрофы

Вертолет Ми-8, принадлежащий «Витязь-Аэро», пропал накануне утром в районе горного массива Вачкажец, откуда забрал туристов, которых должен был доставить от вулкана Вачкажец в село Николаевка. На борту находились 22 человека — 3 члена экипажа и 19 пассажиров. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, никому из находившихся на борту, предварительно, не удалось спастись. Поиски Ми-8 осложнялись погодными условиями — с воздуха найти вертолет не удавалось из-за низкой облачности.

Ми-8 управлял опытный пилот

За штурвалом находился Денис Блещик. Его бывший коллега Алексей Астротин рассказал RT, что у Дениса были все допуски на полеты, стаж работы составлял более 12 лет.

Грамотный пилот, всегда принимает правильные решения. В [авиакомпании] «Витязь-Аэро» дураков не держат, там все хорошие специалисты Алексей Астротин бывший коллега управлявшего Ми-8 пилота

Mash между тем писал, что Ми-8 был в эксплуатации уже 32 года. Компания «Витязь-Аэро» выкупила его 11 лет назад, присвоила имя местного вертолетчика Владимира Самарского. За штурвал сел Блещик. Свидетельство о годности борт получил в 2022 году на шесть лет.

На борту вертолета был финансовый директор РФС

Как стало известно, финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой находились на борту вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке. В РФС подтвердили РБК эту информацию, отметив, что Замятин должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. Замятин занимает пост финансового директора РФС с лета 2020 года.

Telegram-канал «112» также публиковал полный список пассажиров, находившихся на борту вертолета.