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12:04, 1 сентября 2024Россия

На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших

Спасатели МЧС России нашли на месте крушения Ми-8 на Камчатке тела 17 погибших

Фото: Telegram-канал МЧС России

Спасатели МЧС обнаружили на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке тела 17 погибших. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Из сообщения следует, что на месте происшествия находятся девять спасателей ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Также говорится, что специалисты уже обнаружели 17 тел. Поиски продолжаются.

Ранее в МЧС России рассказали о нахождении пропавшего вертолет Ми-8. Специалисты обнаружили его на высоте 900 метров вблизи места, где он в последний раз 31 августа вышел на связь.

Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту направлялся в поселок Николаевка Елизовского района Камчатского края. Он должен был забрать группу туристов из 19 человек около вулкана Вачкажец.

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      Андрей Ставицкий
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