Приговоренный к расстрелу террористами в Беслане заложник выжил благодаря случайности

Приговоренный к расстрелу в Беслане заложник Мдинарадзе: спасла случайность

Приговоренный к расстрелу террористами в 2004 году в Беслане заложник Карен Мдинарадзе дважды выжил благодаря случайности. Свою историю он рассказал «Ленте.ру».

«Посадили лицом к стене, подняв и сложив руки за голову. "Зайчиком" — так эту позу называли террористы. Справа и слева от меня также зайчиком посадили других мужчин. "Только руки опустите — сразу расстреляю", — говорил автоматчик… Минут через 40 мне уже нестерпимо хотелось опустить руки. В голову проникла мысль: "Пропади все пропадом", — и я опустил руки. В тоже мгновение произошел взрыв. Ударная волна пришла слева. Я упал на пол и отрубился», — рассказал он.

По его словам, когда он пришел в сознание, то был весь в своей и чужой крови. Рядом лежал раненый заложник.

«Его тело — ноги и таз — были неестественно перекручены. Еще была большая рваная рана на груди. Я видел, как он дышал, а потом перестал», — добавил собеседник «Ленты.ру».

После этого оставшихся в живых после взрыва раненых мужчин отвели в кабинет литературы. Здесь же лежали четыре тела заложников.

«Я понял, что произойдет дальше. Смирился с этим. "Ложитесь", — скомандовал террорист и мы легли. Дальше было слышно, как он перезаряжает автомат. С криком "Аллах Акбар" боевик стал стрелять очередью в нас, лежащих на полу. Почти в упор. Огонь прекратился, когда у него кончились патроны в магазине. Люди рядом были еще живы. Они хрипели. А во мне — ни одной пули. Боевик разрядил в нас второй рожок. Хрипы прекратились, а в меня он так и не попал. Может быть, потому что рядом со мной лежал мужчина очень большой комплекции, и его тело закрывало меня от огня» Карен Мдинарадзе экс-заложник террористов в Беслане

Затем в класс зашли двое заложников, которые стали сбрасывать тела на улицу через окно. Тогда и обнаружилось, что мужчина жив.

«"Под Аллахом ходишь", — сказал удивленный боевик и повел меня к умывальнику, чтобы я помыл руки. Пить воду, при этом, мне было запрещено. Удалось лишь прислонить к губам мокрые пальцы. Несколько капель попало в рот и горло, которое сводило коликами от жажды» Карен Мдинарадзе экс-заложник террористов в Беслане

1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане, в которой проходили праздничные мероприятия. 3 сентября состоялся штурм здания. В результате, по официальным данным, жертвами стали более 300 человек, 31 террорист был ликвидирован. 20 августа президент России Владимир Путин впервые после трагедии посетил школу №1 в Беслане 20 августа 2024 года.