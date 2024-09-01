Раненный при атаке ВСУ белгородский чиновник попросил выписать его из больницы

Глава Малиновского сельского поселения Белгородской области Игорь Старцев, раненный при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), попросил выписать его из больницы. Об этом написал глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, чиновник заявил, что должен быть на рабочем месте, а не в палате. Больничный, считает Старцев, является «чуть ли не дезертирством».
«Мужчина получил множественные осколочные ранения, один из осколков попал в глаз. Но, несмотря на травмы, врачи рассказывают, что уже на следующий день Игорь Юрьевич просил его выписать», — отметил губернатор
Ранее стало известно, что Старцев ехал на обследование села Петровка после сброса взрывчатки с беспилотника, но сам был атакован дроном. Украинский летательный аппарат ударил по боковой части машины.