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22:29, 1 сентября 2024Россия

Раненный при атаке ВСУ белгородский чиновник попросил выписать его из больницы

Гладков: глава Малиновского сельского поселения просил выписать его из больницы

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Глава Малиновского сельского поселения Белгородской области Игорь Старцев, раненный при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), попросил выписать его из больницы. Об этом написал глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, чиновник заявил, что должен быть на рабочем месте, а не в палате. Больничный, считает Старцев, является «чуть ли не дезертирством».

«Мужчина получил множественные осколочные ранения, один из осколков попал в глаз. Но, несмотря на травмы, врачи рассказывают, что уже на следующий день Игорь Юрьевич просил его выписать», — отметил губернатор

Ранее стало известно, что Старцев ехал на обследование села Петровка после сброса взрывчатки с беспилотника, но сам был атакован дроном. Украинский летательный аппарат ударил по боковой части машины.

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      Маргарита Пименова
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