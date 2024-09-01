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15:34, 1 сентября 2024Бывший СССР

Серия взрывов произошла в Сумах

«Общественное»: несколько взрывов прогремело в Сумах
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Leo Correa / AP

Серия взрывов произошла в Сумах в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Сообщение о взрывах появилось в 15:27 1 сентября. Изначально издание заявило о двух взрывах в городе, впоследствии прогремело еще несколько взрывов. Официальные лица на данный момент не прокомментировали информацию.

Ранее минимум 10 взрывов прогремело в Харькове днем 1 сентября. 10 взрывов прогремело в городе с 13:00 до 13:14, в 13:18 издание написало еще об одной серии взрывов.

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