«Общественное»: несколько взрывов прогремело в Сумах

Серия взрывов произошла в Сумах в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Сообщение о взрывах появилось в 15:27 1 сентября. Изначально издание заявило о двух взрывах в городе, впоследствии прогремело еще несколько взрывов. Официальные лица на данный момент не прокомментировали информацию.

Ранее минимум 10 взрывов прогремело в Харькове днем 1 сентября. 10 взрывов прогремело в городе с 13:00 до 13:14, в 13:18 издание написало еще об одной серии взрывов.