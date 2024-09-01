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12:59, 1 сентября 2024Силовые структуры

Личный водитель пошел на убийство бизнес-леди ради 10 миллионов рублей

«Фонтанка»: личный водитель задушил петербурженку ради 10 млн руб.

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Ленобласти личный водитель выкрал бизнес-леди, а затем начал шантажировать ее брата ради 10 миллионов рублей. Об этом пишет «Фонтанка».

Петербурженка пропала 27 августа. По словам ее брата, около 10 часов вечера неизвестный увез ее в сторону Приозерского шоссе. Спустя два дня на телефон мужчины пришло сообщение с требованием выплатить 10 миллионов рублей.

Вскоре в лесном массиве обнаружили ее труп. На теле были выявлены признаки насильственной смерти — по предварительным данным, женщину задушили проволокой. Личные вещи убитой были найдены в реке Вуокса.

В тот же день правоохранителями был задержан личный водитель предпринимательницы. По версии следствия, преступление было совершено на почве конфликта. Водитель помещен в изолятор временного содержания. Прежде подозреваемый уже привлекался за кражу и грабеж. В 2020 году он проходил принудительное лечение в психбольнице.

Ранее аналогичная ситуация произошла в башкирском Салавате. Горожанина похитили во время ночной прогулки. Злоумышленники продолжали издеваться над мужчиной, пока не получили от него один миллион рублей.

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      Виктория Клабукова
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