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14:26, 1 сентября 2024Интернет и СМИ

Стало известно о заражении украинских военных супербактериями

Times: врачи обнаружили у украинских военных устойчивые к антибиотикам бактерии

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Западные врачи находят устойчивые к антибиотикам бактерии в организмах раненных на Украине военных. Об этом стало известно журналистам газеты Times.

В материале издания со ссылкой на доктора Люка Мура, инфекциониста-консультанта из Лондона отмечается, что заражение наиболее трудно поддающимися лечению бактериями происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медучреждениях.

Кроме того сообщается, что медики из лондонской больницы Святого Георгия нашли устойчивые к антибиотикам бактерии в поврежденной ноге военного, привезенного в страну на лечение. Медики применяли для обработки раны различные антибиотики, включая колистин, однако в результате конечность так и не удалось спасти. Также изданию стало известно, что подобные случаи зафиксированы в больницах Нидерландов, Германии и Норвегии, где проходили лечение раненые с Украины.

Ранее командир отряда «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что отряды Вооруженных сил Украины в ходе боестолкновений, произошедших накануне, понесли ощутимые потери на участке спецназа.

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      Екатерина Подвигина
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