Главком ВСУ Сырский заявил о численном превосходстве ВС России в Донбассе

Вооруженные силы (ВС) России превосходят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в людях и технике в Донбассе. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Сырский заявил о численном превосходстве ВС России на покровском направлении. По его словам, ВСУ продолжают столкновения с российскими военными на данном участке фронта.

«На направлении главного удара противника ситуация сложная», — подчеркнул главком ВСУ.

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes заявил об истощении элитной бригады ВСУ на покровском направлении. По его оценкам, в этом районе недостаточно украинских войск для обороны, не говоря уже о нападении.