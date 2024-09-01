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12:41, 1 сентября 2024Бывший СССР

Сырский заявил о превосходстве ВС России в Донбассе

Главком ВСУ Сырский заявил о численном превосходстве ВС России в Донбассе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России превосходят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в людях и технике в Донбассе. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Сырский заявил о численном превосходстве ВС России на покровском направлении. По его словам, ВСУ продолжают столкновения с российскими военными на данном участке фронта.

«На направлении главного удара противника ситуация сложная», — подчеркнул главком ВСУ.

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes заявил об истощении элитной бригады ВСУ на покровском направлении. По его оценкам, в этом районе недостаточно украинских войск для обороны, не говоря уже о нападении.

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      Алевтина Запольская
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