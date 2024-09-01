В ДНР уничтожили здание СБУ с личным составом ВСУ

ТАСС: в Красном Лимане в ДНР уничтожено здание СБУ с личным составом ВСУ

В Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожено здание Службы безопасности Украины (СБУ) с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседники агентства сообщили об уничтожении бывшего здания СБУ в ДНР. Как уточняется, вместе с личным составом ВСУ под удара попала и украинская техника.

«Там был личный состав [ВСУ], рядом прятали технику. Все это попало под артиллерию», — сообщили силовики.

Ранее Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил о начале штурма Угледара в ДНР. Отмечалось, что активные боевые действия возобновились впервые за последние два года.