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14:18, 1 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР уничтожили здание СБУ с личным составом ВСУ

ТАСС: в Красном Лимане в ДНР уничтожено здание СБУ с личным составом ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожено здание Службы безопасности Украины (СБУ) с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседники агентства сообщили об уничтожении бывшего здания СБУ в ДНР. Как уточняется, вместе с личным составом ВСУ под удара попала и украинская техника.

«Там был личный состав [ВСУ], рядом прятали технику. Все это попало под артиллерию», — сообщили силовики.

Ранее Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил о начале штурма Угледара в ДНР. Отмечалось, что активные боевые действия возобновились впервые за последние два года.

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