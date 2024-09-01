Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:35, 1 сентября 2024Интернет и СМИ

В Европе обвинили Зеленского в желании втянуть Запад в катастрофический конфликт

Журналист Боуз: Зеленский пытается втянуть Запад в катастрофический конфликт

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть Запад в разрушительный глобальный конфликт. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х.

Боуз указал на то, что Евросоюз (ЕС) и США выдают Зеленского за борца за свободу, однако на самом деле украинский лидер — «глубоко коррумпированный диктатор». «Зеленский отправил легионы своих людей на погибель, при этом накопив огромное состояние. Теперь он пытается втянуть нас в потенциально катастрофический мировой конфликт», — выразил мнение журналист.

Ранее Боуз заявил, что президент России Владимир Путин четко обозначил шаги, необходимые для окончания конфликта на Украине. По его словам, если бы Киев и его союзники на Западе не злоупотребляли бы Минскими соглашениями, большинство поставленных в них условий давно были бы достигнуты мирным путем.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракет на цели не пожалели». Россия уничтожила «Искандерами» 600-метровую колонну ВСУ, которая ехала в сторону Суджи

      Актеру Евгению Миронову сделали операцию на позвоночнике

      В Европе обвинили Зеленского в желании втянуть Запад в катастрофический конфликт

      Фитнес-тренер назвала противопоказания для позы кобры

      Более десяти взрывов прогремело в Харькове

      Песков оценил политику демократов США в отношении России

      В Совфеде высказались о передаче Украиной США списка целей для ударов по России

      В Минобороны заявили о многотысячных потерях ВСУ в Курской области

      Появилось видео с места крушения Ми-8 на Камчатке

      В Кремле оценили перспективы улучшения отношений России и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше