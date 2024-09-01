Журналист Боуз: Зеленский пытается втянуть Запад в катастрофический конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть Запад в разрушительный глобальный конфликт. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х.

Боуз указал на то, что Евросоюз (ЕС) и США выдают Зеленского за борца за свободу, однако на самом деле украинский лидер — «глубоко коррумпированный диктатор». «Зеленский отправил легионы своих людей на погибель, при этом накопив огромное состояние. Теперь он пытается втянуть нас в потенциально катастрофический мировой конфликт», — выразил мнение журналист.

Ранее Боуз заявил, что президент России Владимир Путин четко обозначил шаги, необходимые для окончания конфликта на Украине. По его словам, если бы Киев и его союзники на Западе не злоупотребляли бы Минскими соглашениями, большинство поставленных в них условий давно были бы достигнуты мирным путем.

