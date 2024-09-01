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18:11, 1 сентября 2024Бывший СССР

В Харькове поврежден объект энергетики

Минэнерго Украины сообщило о повреждении объекта энергетики в Харькове

Фото: ГСЧС Украины

В Харькове поврежден объект энергетики. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале, указывая на удар Вооруженных сил (ВС) России.

Минэнерго прокомментировало последствия удара ВС России по Харькову днем 1 сентября. Ведомство сообщило о повреждении объекта энергетики в городе в результате атаки.

«В настоящее время ведется ликвидация последствий обстрелов», — подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно о серии взрывов в Харькове днем 1 сентября. Минимум 10 взрывов прогремело в городе с 13:00 до 13:14, еще одна серия взрывов прогремела в 13:18.

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      Алевтина Запольская
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