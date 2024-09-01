Минэнерго Украины сообщило о повреждении объекта энергетики в Харькове

В Харькове поврежден объект энергетики. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале, указывая на удар Вооруженных сил (ВС) России.

Минэнерго прокомментировало последствия удара ВС России по Харькову днем 1 сентября. Ведомство сообщило о повреждении объекта энергетики в городе в результате атаки.

«В настоящее время ведется ликвидация последствий обстрелов», — подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно о серии взрывов в Харькове днем 1 сентября. Минимум 10 взрывов прогремело в городе с 13:00 до 13:14, еще одна серия взрывов прогремела в 13:18.