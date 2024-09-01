В Москве 43 самолета ушли на запасные аэропорты

В Москве 43 самолета отправили на запасные аэропорты из-за атаки дронов ВСУ

После вводившихся ограничений в московских аэропортах 43 самолета были направлены на запасные аэропорты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

Он уточнил, что утром 1 сентября временно было ограничено использование воздушного пространства в столичных воздушных гаванях Внуково, Домодедово и Жуковский. По этой же причине были задержаны на вылет 74 рейса.

В ночь на воскресенье, 1 сентября, произошла самая мощная атака украинских беспилотников по российской территории. По информации Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 158 дронов над 15 регионами.