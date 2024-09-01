В США заявили о страхе Байдена пересечь красные линии России

WSJ: страх Байдена пересечь красные линии РФ повлиял на политику США по Украине

Опасения президента США Джо Байдена пересечь красные линии России повлияли на политику Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

По данным издания, страх американского лидера сформировал политику Вашингтона в отношении конфликта на Украине. В частности, не желая превращать конфликт в прямую войну с НАТО, Байден не решался сразу передать Киеву запрашиваемое оружие, указал собеседник WSJ.

При этом ранее член Палаты представителей Конгресса США Уоррен Дэвидсон заявил, что Джо Байден готов пересечь все имеющиеся красные линии с Россией ради продолжения поддержки Украины. Он отметил, что глава Белого дома готов «развязать новую мировую войну, особенно на фоне недавнего заключения 10-летнего соглашения о безопасности с Украиной».