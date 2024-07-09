В Конгрессе США заявили о готовности Байдена пересечь все красные линии с Россией

Конгрессмен Дэвидсон: Байден готов пересечь красные линии с Россией ради Украины

Президент США Джо Байден готов пересечь все имеющиеся красные линии с Россией ради продолжения поддержки Украины. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Уоррен Дэвидсон, его слова передает Responsible Statecraft.

«Возможно, Байден намеренно стремится развязать новую мировую войну, особенно на фоне недавнего заключения 10-летнего соглашения о безопасности с Украиной. Было бы ошибкой думать, что Москва не оценивает это и любое другое пересечение красной линии как прямое участие Вашингтона в конфликте», — отметил конгрессмен.

Дэвидсон предположил, что американский лидер может сначала разместить американских военных подрядчиков на Украине. По его мнению, Байден «поддастся давлению на него» и направит регулярные воинские подразделения для противостояния с Россией.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет несколько крупных объявлений о помощи Украине. По словам чиновника, Североатлантический альянс объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для поддержки Киева.