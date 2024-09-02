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11:55, 2 сентября 2024Силовые структуры

Дагестанского блогера задержали из-за ролика с 25 миллионами просмотров

В Дагестане полиция задержала блогера Шахбанова из-за ролика с 25 млн просмотров

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Дагестане полицейские задержали блогера Саида Шахбанова за хулиганское поведение в свадебном кортеже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Прыгавший по машинам на дороге блогер попал на видео, которое было опубликовано в интернете. В ходе мониторинга ролик увидели в полиции и составили в отношении Шахбанова восемь административных протоколов.

На кадрах видно, как блогер выбегает из автомобиля, запрыгивает на капот другой машины, затем возвращается в салон и резко срывается с места.

Видео Шахбанова набрало в сети почти 25 миллионов просмотров. В правоохранительных органах решают вопрос о привлечении его еще и к уголовной ответственности.

19 августа сообщалось, что в Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Андрея Сидоропуло, объявленного в розыск по уголовной статье.

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      Любовь Ширижик
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