Телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенной рекламе собственного бренда Khy

Телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в рекламе собственного бренда Khy в откровенных образах. Соответствующее фото появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость представила фанатам новую коллекцию марки, созданную в коллаборации с немецким модным домом Ioannes. Предпринимательница позировала в разноцветных мини-платьях в сочетании с остроносыми туфлями в тон. При этом волосы инфлюэнсера были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в августе Кайли Дженнер также показала внешность без макияжа после удаления филлеров. Она опубликовала серию снимков, на одном из которых предстала в сером спортивном костюме.