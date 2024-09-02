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19:49, 2 сентября 2024Ценности

Кайли Дженнер снялась в откровенной рекламе собственного бренда

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенной рекламе собственного бренда Khy
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Кадр: @kyliejenner

Телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в рекламе собственного бренда Khy в откровенных образах. Соответствующее фото появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость представила фанатам новую коллекцию марки, созданную в коллаборации с немецким модным домом Ioannes. Предпринимательница позировала в разноцветных мини-платьях в сочетании с остроносыми туфлями в тон. При этом волосы инфлюэнсера были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в августе Кайли Дженнер также показала внешность без макияжа после удаления филлеров. Она опубликовала серию снимков, на одном из которых предстала в сером спортивном костюме.

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      Карина Черных
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